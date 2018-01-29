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Кабинет Министров выделил семьям погибших 20 января в результате теракта в Кабуле украинцев 700 тыс. грн помощи.

Соответствующее распоряжение правительства от 25 января 2018 года опубликовано на правительственном портале.

Данным решением из резервного фонда госбюджета Министерству инфраструктуры, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой облгосадминистрациям выделено по 100 тыс. грн.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта 23 января прибыли в Украину. Позже в Украину прибыли остальные граждане, эвакуированные из отеля.  

 
ForUm

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