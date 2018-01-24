Все 19 спасенных в столице Афганистана граждан Украины после теракта, в результате которого погибли семеро украинцев, уже вернулись на родину. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.



«Все граждане, все 19 человек, которые были эвакуированы из отеля и находились на военной базе... Все они уже вернулись в Украину и находятся в Украине», - сказал Погорельцев, сообщает УНИАН.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение , в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта 23 января прибыли в Украину.

Тела семи граждан Украины, погибших во время теракта в отеле «Интерконтиненталь» в Кабуле, передали украинским дипломатам.