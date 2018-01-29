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Сена достигла своего пика в Париже в ночь с воскресенья по понедельник. По данным наблюдательного органа Vigicrues, река, которая пересекает французскую столицу вдоль музеев и памятников, достигает отметки 5,84 м, что на четыре метра выше нормы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Le Figaro.

В то же время это меньше, чем наводнение в июне 2016 года (6,10 м) и очень далеко от исторического максимума 1910 года, когда Сена достигла 8,62 м.

Дороги вдоль набережной остаются затопленными, экскурсии на катерах отменены. Транспортный департамент решил закрыть до 5 февраля семь станций метро в центре города.

«Если мы говорим о полном возвращении к нормальной жизни, это произойдет лишь в течение нескольких недель», - сказал глава государственной службы по охране окружающей среды в регионе Жером Гольне.

В то же время, согласно прогнозом специалистов, уже с понедельника вода пойдет на убыль.

 
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