В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
«28 января около 21:30 в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба было обнаружено без признаков жизни тело курсанта инженерно-авиационного факультета», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту руководством вуза назначено служебное расследование.
«Одной из версий следствия, которая в настоящее время рассматривается правоохранительными органами, – самоубийство военнослужащего. Сейчас продолжаются следственные действия, обстоятельства гибели выясняются», – сказано в сообщении.
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