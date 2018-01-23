Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта в Кабуле, сегодня, 23 января, прибыли в Украину. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

На вопрос, правдива ли информация о том, что часть украинцев уже вернулись в Украину, Никитюк ответил утвердительно, сообщает 112 Украина.

«Именно так (первые украинцы 23 января прибыли в Украину). Так и предполагалось, что спасенные украинцы будут возвращаться в течение вчерашнего, сегодняшнего дня, возможно и завтрашнего, рейсовыми самолетами. Что касается специального рейса, организуемого на завтра, то речь идет о возвращении ориентировочно десяти наших спасенных соотечественников. Но эта цифра может уточняться», – отметил Никитюк.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение , в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».