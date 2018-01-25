Четверг, 25 января, в Кропивницком объявлен Днем траура в связи с гибелью во время террористического акта в городе Кабул (Республика Афганистан) трех жителей города: стюардессы авиакомпании «Украинские крылья» Екатерины Пасенчук, а также сотрудников авиакомпании «УРГА» Валерия Кардаша и Александра Дикого. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В этот день на флагштоках у здания городского совета Кропивницкого будут приспущены официальный флаг города и красно-черный флаг, отменено проведение на территории областного центра развлекательно-концертных мероприятий и спортивных соревнований.

Городской совет города Кропивницкого и его исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным, друзьям и близким погибших.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта 23 января прибыли в Украину. Позже в Украину прибыли остальные граждане, эвакуированные из отеля.