Сегодня на основных улицах Киева есть видеонаблюдение, однако работа по установке и подключению камер будет продолжаться. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«В 2017 году установлено 1378 камер, вошедших в систему видеонаблюдения Киева. В частности, 206 камер установлены к «Евровидению» (на центральных площадях и улицах города, в парке «Наталка», на Парковой дороге, Броварском проспекте). Еще 10 районов Киева, Труханов остров, бульвар Тараса Шевченко охвачены 1172 камерами», - сообщил Давтян.

По его словам, все установленные камеры видеонаблюдения оснащены смарт-функциями. Они различаются по типам. Так, в городе установлено 1023 обзорных камеры, 247 камер с распознаванием номера на автомобилях, 68 – роботизированных, 23 – для анализа трафика дорожного движения, 10 – с детекцией лиц, 5 – панорамных камер PanoVu, 2 – с системой фиксации скорости.

Кроме того, по словам Давтяна, в декабре прошлого года закуплено 674 камеры видеонаблюдения. Их планируется установить: на всех выходах-входах в станции метрополитена – 195 камер, на выездах-въездах в столицу – 139 и на светофорных перекрестках – 340 камер.

«Все закупленные камеры видеонаблюдения – со смарт-функциями. Это означает, что город постепенно, но уверенно «умнеет». Я неоднократно слышал о том, что мол наблюдение – это не совсем правильно относительно приватности, однако речь идет о безопасности города, его жителей и гостей. И одна из основных задач, которую ставит перед собой власть, - создать и наладить такую ​​систему, которая позволит всем нам действительно комфортно и безопасно чувствовать себя в родном городе», - подчеркнул чиновник.