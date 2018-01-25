Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января 2018 года, сообщает пресс-служба НБУ.

По мнению регулятора, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года.

«В случае отсутствия существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе, Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для возвращения инфляции к установленным среднесрочным целям», – сказано в сообщении.

Напомним, с 15 декабря 2017 года правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 14,5% годовых.