Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск по месту жительства первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

«У Пимаховой дома проводится обыск НАБУ», - сказал источник.

Информацию об обысках подтвердил адвокат Пимаховой Богдан Хмельницкий.

«Утро снова начинается с клиентов. Прямо сейчас НАБУ проводит обыск у моего клиента Дины Пимаховой.

Сотрудники НАБУ отказались дожидаться адвоката, выломали дверь и приступили к обыску», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

После скандала со взяткой Пимахова пожаловалась на здоровье и ушла в отпуск.