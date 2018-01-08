Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Используя весь массив данных, мы получили – технические возможности, допросы водителей и установленных людей, которые двигались от метро «Героев Днепра» до Демидова, нами была полностью воссоздана картина с 17:00 до 18:00. Поэтому сегодня следователями было принято решение – в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса был задержан подозреваемый», - сообщил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что сейчас идут активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ноздровской. Таким образом, правоохранители смогут получить дополнительную доказательную базу по этому делу. Кроме того, в уголовном производстве по факту убийства назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты самых необходимых из них планируют получить в ближайшее время.

«Работа продолжается, сейчас проводятся первые следственные действия с подозреваемым», - отметил первый заместитель главы Нацполиции.

Заместитель председателя Национальной полиции – начальник Главного следственного управления Виталий Невгад отметил, что в настоящее время проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

«Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов – для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отслеживать ее движение, нахождение в определенном месте, доведение мотивов и механизма совершения данного преступления», - отметил Невгад.

Он добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его виновность в этом.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.