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Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в деле об убийстве юристки Ирины Ноздровской. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской», – написал он.

«Спасибо всем сотрудникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной политизированной истерии смогли сделать свое дело. Так же, как сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года», – подчеркнул Луценко.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. 

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным. По предварительным данным экспертизы, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Следствие рассматривает четыре версии убийства юриста, основной является ее профессиональная деятельность. 

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

8 января правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. По данным СМИ, задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия, который в сентябре 2015 года насмерть сестру Ирины.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.
ForUm

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