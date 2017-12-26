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Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили готовит иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его похищение украинскими силовиками.

Об этом он сказал у здания СБУ, куда был вызван на допрос утром 26 декабря, сообщает «Укринская правда»

«Судья Лариса Цокол и Печерский суд подтвердили, что эти бандиты, а СБУ действовала, как чистые бандиты, похитили меня из дома, применили физическое насилие без единого документа, который бы позволял это делать. По решению Печерского суда они все уголовно наказуемые преступники», - сказал Саакашвили. 

«Поэтому мы готовим иск против СБУ за бандитизм, за нападение, за похищение человека. Мы также готовим иск в ЕСПЧ, и будем требовать компенсацию за похищение. А когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать», - добавил лидер «РНС».

Напомним, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. События развернулись в районе Европейской площади. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле.

8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили. ГПУ обжаловала это решение.
ForUm

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