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Лидер «Руху новых сил» Михаил Саакашвили не будет участвовать в допросе в Службе безопасности Украины, поскольку повестку ему предоставили с нарушением. Об этом под зданием СБУ 26 декабря заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«Нами не планируется проход к следователю для проведения следственных действий в связи с нарушениями. В одной повестке указаны 2 следственных действия – допрос и получение образцов для экспертизы. Мы считаем, что эти два следственных действия не должны проходить вместе, об этом говорит и КПК», - сказал Чернолуцкий, сообщает «Украинская правда».  

Также адвокат добавил, что следователь не указал, какие образцы будут отбираться для будущей экспертизы у Саакашвили.

«Поэтому просим перенести эти следственные действия, разъединить их в отдельные следственные действия, и на каждое следственное действие направить Саакашвили повестки. На допрос мы готовы отдельно прийти и предоставить на все вопросы ответы, также просим прислать повестку на отдельное следственное действие – на получение образцов для экспертизы», - сказал Чернолуцкий.

По его словам, только таким образом будет выполнено условие процессуального законодательства.

«Сейчас мы зарегистрировали ходатайство о переносе следственных действий в связи с незаконным сочетанием следственных действий в один день и по одной повестке о вызове», - сказал Чернолуцкий.

Он добавил, что Саакашвили готов получить новые повестки в соответствии с требованиями процессуального законодательства и прийти отдельно на допрос и отдельно на взятие образцов для экспертизы.

Напомним, 18 декабря Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру, но показаний не дал.

Служба безопасности Украины вызывала политика на допрос на 22 декабря, однако его адвокат заявил, что Саакашвили не явится

22 декабря сотрудники СБУ в ходе заседания в Апелляционном суде Киеве вручили Саакашвили повестку о вызове на допрос 26 декабря.
ForUm

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