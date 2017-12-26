Мода на новогодние деревца в горшках набирает обороты

На главных площадях украинских городов уже сверкают новогодние елки. У некоторых они красуются уже и в домах и квартирах. Но немало украинцев их все же еще не приобрели: присматриваются. И на фоне, возможно, роста экологического сознания – у многих из этой когорты возникает дилемма. Вот хочется праздника с запахом хвои – но в то же время сердце сжимается от того, что ради нескольких дней забавы срублено дерево... Хотя в последние годы украинцы таки придумали как выкрутиться – чтобы, знаете, и волки сыты, и овцы целы. Называется эта новогодне-елочная панацея «елка в горшке». Такое себе новогоднее дерево, которое надо поливать, а после праздников высадить, и пусть себе растет, людей радует.

СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА – ВО ВСЕХ ЛЕСХОЗАХ СТРАНЫ

Купить такие елки можно в первом попавшемся садовом центре. Правда, вас могут неприятно удивить цены на них - стартуют от 650 гривен за полуметровую елочку. И чем выше деревце — тем дороже. А если захотите модную голубую ель, готовьте как минимум вдвое больше за такое же метровое деревце, только с голубыми веточками.

Но мы не были бы украинцами, если бы и из этой ситуации выхода не нашли. Поэтому такие елки в горшках начали заготавливать в государственных лесничествах, правда, это скорее исключение, чем правило, но если поискать – можно найти.

Так, в прошлом году такую практику впервые ввели на Закарпатье в Перечинском лесхозе – и это стало настоящей сенсацией. Лесоводы не просто продавали свои деревца в горшках за треть цены от срубленных елок с чипами на рынках (то есть, от 100 гривен), но и давали напрокат: арендовать елку стоило еще дешевле – всего 60 грн.

В этом году здесь, в Перечинском лесхозе, традицию елки в горшке продолжили.

- Не знаю, почему коллеги в других хозяйствах не приобщаются к такой практике, – говорит директор Перечинского лесхоза Ярослав Кополовец.

Впрочем, в пресс-службе ЗОУЛОХ нас заверили, что такую практику со следующего года введут как обязательную во всех хозяйствах области, а может, и страны.

- Практика показывает, что эти елки в горшках имеют спрос, в прошлом году в Перечине раскупили все, в этом году – на начало декабря забрали уже половину деревьев в горшках. Были просьбы, и мы на них отправляли наши деревья в другие области – во Львов и Киев, – говорит пресс-секретарь ЗОУЛОХ Юлия Давыдова. – Следовательно, со следующего года такие елки в горшках будут в каждом лесхозе области – для удобства, наверное, нашу практику позаимствуют и коллеги по всей стране.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ДАВАЛИ В АРЕНДУ ЗА СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ, ТЕПЕРЬ – ПРОДАЕМ

- В прошлом году мы елки в основном сдавали в аренду людям – всего за 60 грн. С возможностью потом привезти дерево в лесхоз и высадить на территории какого-либо из лесничеств. Но как показала практика – ни один из арендаторов дерево не вернул, поэтому в этом году мы решили продавать елки. К цене на дерево (от 60 до 150 грн) добавили стоимость горшка, земли – поэтому стоит такая елка в нашем лесхозе от 200-250 грн (это деревья от одного до полутора метра). Горшок стоит 60-80 грн, плюс елка, привез, посадка, почва – на то и выходит, говорит лесник. – Если брать нынешние базарные цены – елки высотой тех самых 1,5 м стартуют от 300 грн. Выгоднее взять в горшке.

Заготавливать елки в горшках начинают заранее.

- Эти елки мы выкапывали еще в конце октября в насаждениях, где они росли в естественных условиях. Мы выбираем деревья вместе с корнями с глиной. Два месяца деревья стояли у нас во дворе в горшках – приспосабливались к новым условиям жизни. В лесу выбираем деревья те, которые лучше и поменьше – чтобы приживались. Большую елку в горшок не посадишь – там корневая система слишком большая. Высаживать в горшок можно только деревья ограниченной высоты – больше, чем полтора метра туда не влезут, да и повредится корневая система – такая елка не приживется.

Вместе с тем, Ярослав Михайлович объясняет, как именно следует ухаживать за хвойным деревом, чтобы оно благополучно пережило рождественско-новогодние праздники и смогло потом прижиться.

- Елку надо ставить не возле батареи, не забывать ее поливать, но при этом не заливать – достаточно пол-литра холодной воды дважды в неделю. На Закарпатье, которое славится теплыми зимами, дерево можно высадить в грунт сразу после праздников. Или вынести из дома после праздников и подождать до весны, а потом подготовить посадочную яму и высадить елку уже ранней весной. За деревом надо ухаживать, поливать, чтобы прижилось.

СКОРЕЕ ВСЕГО – НЕ ПРИЖИВЕТСЯ

Интересно, что многие скептики убеждают, что такие елки вряд ли приживутся.

- Хвойные деревья вообще капризные, они не любят пересадок, а если уж заниматься этим – то в соответствующее время года и при соответствующих условиях, – говорит Ярослав Козак, руководитель эко-турфирмы «Хорошо поехали». – Поэтому, что вы купите елку в горшке, что – чипированную срубленную на базаре, результат будет один: дерево используете только однократно по назначению – в качестве декорации к новогодним праздникам.

Для того, чтобы было по-другому, надо, наверное, покупать дорогие елки в зеленых центрах – там все-таки их специально выращивают в горшках, с соблюдением условий температуры и влажности, соответствующей подпиткой, опять же, корневая система уже привыкла. Так больше шансов, что это хвойное дерево у вас сохранится, и с ним вы встретите еще не один праздник. Но и стоит оно в пять раз дороже обычной елки с новогоднего базара.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ЕЛКЕ НЕ ПОДОШЕЛ...

Хотя и здесь не все так просто.

В прошлом году такую елку – живую, в горшочке, приобрели себе молодые супруги - киевляне Олекса и Маричка Косенко.

- Идея была обзавестись елкой, которая будет расти вместе с нашей семьей – встречать и провожать с ней праздники каждый год, – рассказывает Олекса. – Следовательно, мы купили хвойное деревце в одной из сетей в городе, хорошо встретили с ним Новый год. Причем, это была не привычная ель или пихта, а специальный вид сосны – коника, которая приспособлена, как нам объяснили, к выращиванию в условиях закрытого грунта. У нас она хорошо пережила новогодние праздники, весной даже пошла в рост. Но у нас такая специфика работы, что летом почти на месяц уезжаем из дома (Олекса тренирует мальчишек по украинскому боевому обычаю, летом у них – лагеря, – авт.). Поэтому нашу елку никто не поливал, и она засохла. Жаль, конечно, но для нас эта практика оказалась неприемлемой. Больше елку в горшке не будем заводить. Хотя и срубленную никогда не используем: мы покупаем несколько веточек, украшаем ими люстру, я присоединяю к выключателю света гирлянды – вот такой у нас новогодне-хвойный декор.

ЕСЛИ НЕ ЗАСУХА, ТАК ЗЛОЙ СОСЕД

Хотя не факт, что вашу елку из горшка, любовно высаженную после праздников, не постигнет другая беда – и речь не о засухе, а о соседе из другой квартиры.

Именно о таком досадном случае нам рассказала эколог из Ужгорода Оксана Станкевич-Волосянчук:

- В нашем дворе когда-то росла именно такая елка из горшка: в моем детстве как-то мама принесла живую елку в горшке. Мы праздновали с ней Новый год, а весной высадили деревце во дворе. Ухаживали, лелеяли. В конце концов, она выросла в высоту на 1,5 м, а потом на какой-то очередной Новый год ее сосед втихаря срубил, – рассказала Оксана.

А вот в Литве такие елки в горшке пользуются популярностью уже более десяти лет, впрочем, как и в целом по Европе, рассказывает читательница Укринформа из Вильнюса Марина Делеган.

- У нас елочки в горшке очень популярны, приобрести их можно в специализированных магазинах лесничеств – можно подъехать и купить на выбор, или заказать предварительно в Интернете. Продают такие елки также возле супермаркетов. Цена за срубленную елку ~ 15-20 € (1м -1,5 м); в вазоне серебряные елки где-то по 20-25 €; нормандские елки премиум-класса в вазонах – от 30 €, – рассказывает Марина. – Елки в вазонах люди часто потом высаживают возле домов, в парках... Это общая практика, большинство деревьев принимается.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ ДЛЯ ХОЗЯИНА ЕЛКИ

Ну, собственно, если мы все-таки убедили вас в этом году попробовать изменить традиции - и встретить Новый год с елкой в горшке, то вот вам напоследок несколько советов, как ухаживать за деревцем, чтобы оно успешно пережило праздники, а потом захотело жить дальше в открытом грунте.

Есть несколько правил. Ставить нужно на светлом месте, но не под прямые солнечные лучи из окна, также – не возле батареи или камина. Кроме того, что дерево следует поливать, его надо раз в два дня опрыскивать. Также следует заметить, что в комнате пихте, которую вы потом планируете высаживать, надо находиться не более 7-10 дней. После праздников дерево стоит вынести на балкон, следить, чтобы не перемерзло в сильные морозы и не обгорело на первом весеннем солнце. Весной дереву нужно выбрать место, где оно будет жить – елка любит притененное место, она вырастает в тени до 15 м, также ей нравятся кислые почвы. Желательно при посадке посадочную яму подкормить специальными удобрениями для хвойных, полить и замульчировать. Ну, и изредка наведываться к своему дереву и поливать.

А ЕСЛИ МЫ ВАС НЕ УБЕДИЛИ....

Ну, и напоследок. Если мы вас все-таки не убедили, и вы не будете изменять семейной традиции покупать к праздникам срубленную елку, то вот вам напоследок жизнеутверждающая (успокаивающая) реплика одного из наших спикеров – руководителя эко-турфирмы Ярослава Козака.

- На самом деле, термин «срубленная елка» нам несколько навязан, и здесь стоит расставить акценты, чтобы действительно не ругать самого себя за срубленное дерево, – объясняет Козак. – Большинство новогодних деревьев на наших рынках специально выращены для того, чтобы их срубили и продали для празднования Нового года. И деревьев этих высадили в таком количестве, что можно обеспечить весь многомиллионный Киев. Для этого разработана лесоводами целая процедура – сосны и елки сажают на специальной открытой территории, на определенном расстоянии – чтобы дерево равномерно обрастало ветвями и тянулось вверх. (В природе елки очень редко бывают такой идеальной круглой формы, обычно они односторонние, жидкие). В конце концов, это такая же процедура, как выращивание картофеля – мы же не рыдаем над картофелинами, когда чистим их для вкусного ужина, – шутит господин Козак. – Поэтому новогоднюю елку надо воспринимать так же... Нам в этом году с группой удалось поехать в Боярское лесничество на плантацию елок – люди увидели, как выращивают деревья из семян, до пушистых однолеток в теплицах и до, собственно, плантации. Поняли также еще один факт: что наши леса – это в основном не природные насаждения, а плантации, где лесоводы выращивают деревья. И интересно: чем моложе лес – тем больше он дает кислорода, потому что быстрее проходит процесс фотосинтеза. Собственно, после экскурсии у моих туристов исчезли все вопросы по поводу новогодних елок, и каждый поехал домой со свежей сосенкой из лесничества. Еще приятнее, что деревья в лесничествах втрое дешевле, чем на рынках (если там цена стартует от 300 грн – то в лесничестве такую же почти метровую сосну можно купить от 75 до 100 грн).