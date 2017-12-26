В Индии в результате автомобильной аварии погибла украинка.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Times of India, «рождественское утро стал трагическим, когда двое человек, включая украинку, погибли и еще двое были травмированы в дорожно-транспортном происшествии на автостраде Ямуна».
Среди пострадавших - также украинка и местный житель. Водитель автомобиля, на котором они возвращались в Нью-Дели из Канпура, не справился с управлением и врезался в ограждение.
В МИД Украины сообщили, что выясняют информацию о крушении.
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