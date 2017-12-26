В Индии в результате автомобильной аварии погибла украинка.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на The Times of India, «рождественское утро стал трагическим, когда двое человек, включая украинку, погибли и еще двое были травмированы в дорожно-транспортном происшествии на автостраде Ямуна».

Среди пострадавших - также украинка и местный житель. Водитель автомобиля, на котором они возвращались в Нью-Дели из Канпура, не справился с управлением и врезался в ограждение.

В МИД Украины сообщили, что выясняют информацию о крушении.