Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в будущем новом правительстве Каталонии, сообщает ВВС.

Заявление Рахоя стало ответом на призыв Карлеса Пучдемона, смещенного Рахоем с поста главы каталонского правительства, к встрече в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже.

Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании, «из-за очевидных обстоятельств».

В новом каталонском парламенте будут представлены семь партий, ни одна из них не контролирует больше четверти мест.

Крупнейшая фракция – «Граждане» (Ciudadanos). Она набрала 25% голосов, что даст ей 36 мандатов. «Граждане» - унионистское движение, которое стремится сохранить Каталонию в составе страны.

В конце октября Мариано Рахой ввел в Каталонии прямое правление из Мадрида, распустил ее правительство и назначил досрочные выборы на 21 декабря.

На данный момент неясно, кто именно сможет сформировать новое правительство Каталонии.

Рахой заявил, что готов вести переговоры с любым правительством, которое будет сформировано в Каталонии.

«Я глава правительства Испании. Соответственно, я также глава каталонцев. Я приложу все усилия для того, что продолжить диалог с правительством, которое будет сформировано после этих выборов в Каталонии. Но я надеюсь, как я уже говорил ранее, что они будут вести себя в соответствии с законом. Это стоит помнить. Я надеюсь, что будет создано правительство, которое не будет прибегать к односторонним решениям и не будет считать себя выше закона», - сказал премьер-министр Испании.

Карлес Пучдемон, со своей стороны, сказал, что был бы готов поехать на переговоры в Мадрид, если получит гарантии, что не будет арестован.

В ответ на вопрос, готов ли он быть арестованным в Испании, Пучдемон сказал, что «вопрос состоит в том, готова ли демократическая [страна] уважать решение 2,1 миллиона избирателей».

Напомним, поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.