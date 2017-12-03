Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии и об успешном применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое правление испанских властей в регионе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на испанское издание El Mundo.

«Процессу пришел конец», – отметил испанский премьер, добавив, что 155-я статья «функционирует нормально».

Рахой добавил, что «законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться».

«Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов», – подытожил Рахой.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.