также в разделеМир
ЕС исключил из списка санкций российское ракетное топливо 47
Reuters: США и РФ вели переговоры о снятии санкций после победы Трампа 157
Император Японии отречется от престола в апреле 2019 35
Керимова во Франции подозревают в неуплате €400 миллионов налогов 32
Аргентина прекращает поиски 44 членов экипажа пропавшей подлодки 35
Манафорт может выйти под залог 24
Белый Дом: Тиллерсон остается госсекретарем США 37
СМИ: Белый дом готовит отставку Тиллерсона 52
В США обещают не допустить строительства «Северного потока-2» 100
Дания запретила прохождение «Северного потока-2» по своей территории 60
Жительница Сочи, предупредившая Грузию о войсках РФ, вышла на свободу 86
США призвали все страны мира разорвать связи с КНДР 26
В НАТО не исключают большой межгосударственной войны 184
Facebook и Twitter расскажут о возможном влиянии России на Brexit 36
Хорватский генерал, принявший яд на суде в Гааге, скончался 216
В деле о госперевороте в Черногории всплыло имя Кадырова 41
Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за КНДР 47
Хорватский генерал принял яд на суде в Гааге 103

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии и об успешном применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое правление испанских властей в регионе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на испанское издание El Mundo.

«Процессу пришел конец», – отметил испанский премьер, добавив, что 155-я статья «функционирует нормально».

Рахой добавил, что «законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться».

«Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов», – подытожил Рахой.

Напомним, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги