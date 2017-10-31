Отстраненный от должности властями Испании глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон уехал в Бельгию. Об этом заявил нанятый им бельгийский адвокат Поль Бекаерт, сообщат ВВС.

Адвокат не уточнил, собирается ли он просить политического убежища в Бельгии. По его словам, Пучдемон нанял его для возможной юридической защиты.

«Если ему понадобится юридическая защита, я буду представлять его», - сказал адвокат.

Прокуратура Испании угрожает выдвинуть против Пучдемона и его коллег обвинения в организации мятежа в связи с проведенным 1 октября референдумом о независимости Каталонии. Референдум не был признан ни Мадридом, ни Брюсселем.

Парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию.

Сразу после этого испанский сенат ввел в автономии прямое правление из Мадрида, а следом правительство Испании объявило о роспуске каталонского парламента и назначило новые выборы на 21 декабря.

Премьер страны Мариано Рахой объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.

Каталонцы, которые чувствуют себя политически преследуемыми, могут просить политического убежища в Бельгии, заявил государственный секретарь по вопросам предоставления убежища и миграции в правительстве Бельгии Тео Франкен.