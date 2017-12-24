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Группа российских ученых выступила с обращением после интервью, которое дал директор ФСБ России Александр Бортников накануне Дня работника органов безопасности. Ученым показалось, что глава спецслужбы оправдывает сталинские репрессии, пишет Русская служба ВВС.

Открытое письмо академиков и членов-корреспондентов РАН опубликовала газета «Коммерсант». В нем ученые напоминают, что в 1930-40-х годах в тюрьмах и лагерях оказались миллионы людей, а целые народы подверглись переселению из мест исторического проживания.

«Мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту», - говорится в письме.

Интервью Бортникова, приуроченное к столетию Всероссийской чрезвычайной комиссии, преемником которой считается ФСБ, было опубликовано «Российской газетой» 19 декабря.

В начале беседы глава ФСБ предупреждает, что хочет «расставить необходимые акценты и ответить на некоторые спорные вопросы», чтобы «объективно оценивать прошлое».

Отвечая на вопрос о репрессиях, Бортников заговорил о судьбе самих чекистов. В частности, он заявил, что более 20 тысяч сотрудников органов госбезопасности сами стали жертвами репрессий.

«Когда я прочел интервью, где господин Бортников рассказывает, что большинство решений в 1930-х были по делу, - заявил академик РАН Сергей Стишов. - Что путем репрессий страна наказывала плохих чекистов и плохих партработников…Мне захотелось спросить: а за что наказывали ученых? За что наказывали артистов, художников? За что наказывали крестьян, рабочих, простых граждан?»

«По-видимому, впервые после XX съезда КПСС одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930-40-х годов», - заключили ученые.
ForUm

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