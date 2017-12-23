За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника», - говорится в сводке.

На луганском направлении во второй половине дня враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

Напомним, с полуночи 23 декабря наступило новогодне-рождественское перемирие.