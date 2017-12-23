также в разделеПроисшествия
«Праздничное» перемирие в зоне АТО не продержалось до полудня 42
На Харьковщине мужчина обстрелял авто полицейских и покончил с собой 30
В «Борисполе» сошел с полосы самолет 297
Из-за непогоды в Украине обесточены 34 населенных пункта 33
Сутки в АТО: 16 обстрелов, 1 военный погиб, 2 – ранены 31
На Донетчине возле контрольного поста подорвался мужчина 41
На Львовщине столкнулись автобус и грузовик, пострадали 8 человек 36
За сутки в зоне АТО погиб военный, 4 – ранены 57
В запорожском аэропорту россиянин из «черного списка» порезал себе руки 57
В Николаеве пешеходный мост оторвался от берега 64
Движение по трассе Киев-Одесса частично восстановлено 78
Огромную пробку на трассе Киев-Одесса сняли с высоты птичьего полета 733
За сутки в Украине произошло 1315 ДТП 45
На Закарпатье до сих пор подтоплены 116 домов 38
На трассе Киев-Одесса образовалась 7-киллометровая пробка 139
Обострение в зоне АТО: за сутки погибли 2 военных, 6 – ранены 92
На Харьковщине мужчина подстрелил из карабина двух парней 73
Боевики обстреляли Зайцево из «Градов» 53

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника», - говорится в сводке.

На луганском направлении во второй половине дня враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по позициям ВСУ на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил по защитникам Троицкого, Майского и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево российские наемники обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки, Пищевика и Павлополя.

Напомним, с полуночи 23 декабря наступило новогодне-рождественское перемирие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги