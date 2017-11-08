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Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии, утвержденную парламентом автономии 27 октября.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Суд также решил принудительно взыскать штрафы в размере 12 тыс. евро в день, наложенные на членов избирательной комиссии Жозе Марию Жове и Розу Марию Видаль.

В решении суд сообщил прокуратуре, что спикер каталонской палаты Карме Форкадель и члены парламента Анна Симо и Хосе Мария Эспехо продолжают не соблюдать решения суда.

Суд ранее уже отменил закон о референдуме по самоопределению Каталонии, который стал основанием для проведения незаконного плебисцита 1 октября.

Как известно, отстраненный глава правительства Каталонии и четверо его соратников находятся в Брюсселе. Испания выдала европейский ордер на их арест.

Судья Национальной судебной палаты Испании приказал арестовать восемь членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента
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