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Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Рахой заявил, что речь идет не о приостановлении самоуправления Каталонии, а о «скорейшем возвращении к нормальности, которая начинается с закона и возвращает закон каталонцам».

«Я распустил парламент Каталонии, и 21 декабря в этой общине состоятся выборы», - сказал премьер-министр Испании.

По словам Рахоя, согласно статье 155 Конституции Испании, члены Женералитата Каталонии отстранены от своих должностей.

Он также сообщил об увольнении с должности начальника местной полиции Mossos d'Esquadra.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

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