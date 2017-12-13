Активист «Правого сектора» Алексей Бык объяснил, почему ударил журналиста Руслана Коцабу во время съемки в Киеве. Видео инцидента он опубликовал в Facebook.

«Встретил у метро «Крещатик» ватного журналиста Коцабу. Был я не один, поэтому ограничился лишь одной подачей», - написал Бык.



По его словам, акция не была запланированной.

«Я встретился со знакомой девушкой по делу. Мы взяли кофе прямо перед метро за четверть часа до движа. Тогда еще Коцабы там не было или я его не заметил. Мы пошли с кофе на Майдан, разговаривая. Допили и вернулись на метро «Крешатик», потому что мне была нужна эта ветка. И уже там увидели Коцабу, который записывал «голос толпы», - объяснил он.