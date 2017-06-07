Блогер Руслан Коцаба, обвиняемый в препятствовании деятельности ВСУ в особый период, отрицает присутствие российских военных и техники на неподконтрольных правительству территориях восточных областей Украины.

Об этом он заявил журналистам в помещении Высшего специализированного суда Украины, где в среду было зачитано постановление ВССУ об отмене постановления апелляционной инстанции об оправдании Коцабы, передает Укринформ.

«Вы повторяет фейки еще трехлетней давности. Четвертый год идет гражданская война. Четвертый год украинские спецслужбы – ни Главное управление разведки, ни СБУ, ни прокуратура – не могут предоставить ни единого доказательства военного присутствия регулярной военной силы на Донбассе», - заявил блоггер, отвечая на вопрос, считает ли он до сих пор, что на оккупированной части Донбасса нет российских военнослужащих и военной техники.

При этом сам Коцаба подчеркнул, что брал интервью на неподконтрольной правительству территории «у россиян, которые были добровольцами».

Под помещением суда собрались несколько десятков людей, как сторонников Коцабы, так и его оппонентов, которых блогер назвал «нацистами».

На заседании ВССУ был зачитан полный текст постановления коллегии судебной палаты по уголовным делам от 1 июня. По мнению коллегии, заключение апелляционного суда о недоказанности вины Коцабы в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период является преждевременным. Коллегия постановила кассационную жалобу прокуроров, которые участвовали в судебных заседаниях первой и второй инстанций, удовлетворить частично, постановление Апелляционного суда Ивано-Франковской области от 14 июля 2016 года в отношении Руслана Коцабы отменить и назначить полное рассмотрение уголовного производства в суде апелляционной инстанции. Такое решение было принято из-за существенного нарушения требований Уголовно-процессуального закона.

Решение об избрании меры пресечения в отношении Коцабы в ВССУ не рассматривалось.

Как сообщалось, апелляционный суд Ивано-Франковской области 14 июля 2016 года снял с Коцабы обвинение в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и отменил приговор Ивано-Франковского городского суда – 3,5 года заключения. Его освободили из-под стражи в зале суда.