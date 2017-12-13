Визит президента Анджея Дуды в Харьков 13 декабря является важным по соображениям поддержания нормальных личных контактов с президентом Петром Порошенко и «сверки часов» по актуальным вопросам двусторонних отношений и международного сотрудничества. Он может стать хорошей возможностью попробовать найти «общий знаменатель» в сложных вопросах исторического наследия.

Стратегические партнеры и вопросы безопасности

Не секрет, что польско-украинские отношения сегодня переживают не лучшие времена. Это касается и отношений на высшем уровне. За неполные три года пребывания на посту Дуда посещал Украину лишь дважды: в декабре 2015 года, и на Независимость Украины в 2016 году. Порошенко с Дудой в качестве президента встречался в Варшаве еще меньше — один раз в декабре прошлого года. Да, президенты постоянно общаются в телефонном режиме, встречаются на международных площадках, например на саммите НАТО в той же Варшаве или на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, это не совсем то. Президенты двух крупных соседних стран, отношения между которыми носят характер стратегического партнерства, очевидно, должны иметь больше времени и возможностей на спокойные разговоры тет-а-тет за закрытыми дверями.

Этот рабочий визит Дуды в Харьков важен, хоть он однодневный и на непосредственные разговоры президентов не будет много времени. По информации Администрации Президента Украины, основной темой переговоров станут стратегические вопросы двустороннего политического сотрудничества, а также усиление взаимодействия в сфере безопасности и обороны. В частности и в контексте противодействия российской агрессии. Фактически, об этом также говорил и Анджей Дуда. Польский лидер ранее несколько раз отмечал, что визит очень нужен Варшаве, поскольку Польша в 2018-2019 годах будет непостоянным членом Совбеза ООН, на площадке которого будут решаться и вопросы безопасности в Украине. и решения российско-украинского конфликта.

Следовательно, помимо переговоров с Президентом Украины, Дуда встретится с представителями ОБСЕ, которые мониторят безопасностную ситуацию на Донбассе, а также сотрудниками ООН, которые на месте оказывают помощь временно перемещенным лицам из оккупированных территорий.

Польша не скрывает, что хочет играть более весомую роль в решении сложной ситуации на востоке Украины. Это видно, в частности, из периодических заявлений главы МИДа Витольда Ващиковского о том, что «нормандский формат» переговоров фактически себя исчерпал. По его мнению, нужно искать новые формулы диалога, например, в рамках «женевского формата”». В этой формуле, при участии ЕС и США, Варшава, очевидно, видела бы и какое-то место для себя.

Очередной шанс на историческое примирение

Если с безопасностной составляющей все более-менее понятно: Варшава поддерживает целостность Украины, осуждает российскую агрессию и отстаивает санкционную политику против Москвы, что явно сближает Киев и Варшаву, то история является тем, что разделяет обе столицы.

Хоть АПУ и канцелярия президента Польши особо не акцентируют на этом внимания, об истории Дуда и Порошенко тоже будут иметь возможность поговорить. Например, в рамках посещения мемориала, где похоронены расстрелянные НКВД в 1940 году польские офицеры.

Во время визита запланирована совместная пресс-конференция, во время которой лидеры двух стран смогут комментировать как ключевые проблемы безопасности, так и “острые” вопросы двусторонних отношений. Кстати, о безопасности: совместная конференция была бы хорошей возможностью для Дуды опровергнуть слова председателя политического кабинета главы МИД Польши Яна Париса о том, что независимая Украина не является залогом существования независимой Польши. Хоть высокого ранга чиновник МИД Польши не подчиняется напрямую президенту, отрицание слов, которые беспрекословно вызвали негативный резонанс в Украине, стало бы позитивным знаком для отношений Варшавы и Киева.

Дуда не скрывает, что на пути нормальных двусторонних отношений стоят исторические проблемы. На протяжении последнего времени он неоднократно и достаточно откровенно заявлял, что история и историческая память влияют на фундамент отношений между странами. В начале ноября в интервью местным СМИ польский лидер заявил, что «нужно говорить об истории, особенно ее трагических моментах, следует признать вину и позволить почтить жертв». Трудно не согласиться с его словами.

Правда о трагической истории действительно важна и нужна. Для всех. Жаль только, что польская сторона замечает проблемы с украинской стороны и старается избегать дискуссий относительно Польши. Очень чувствительные исторические проблемы надо решать не «кавалерийским наскоком» и «черно-белой» подачей истории, где черный цвет приходится именно на украинцев. Их надо решать кропотливым трудом, политикой «малых шагов» навстречу друг другу. Исторический диалог — это не улица с односторонним движением, а движение в обе стороны. Немного жаль, что в Польше пока что не замечают встречных шагов со стороны украинцев.

Недавно в интервью Укринформу посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Украина готова оценить роль и место УПА в процессе создания государства: если налицо будут факты, что конкретные подразделения или члены УПА являются ответственными за преступления против гражданского населения, тогда это нужно осудить. Разве это не является политикой «малых шагов» со стороны Украины навстречу польским ожиданиям? Остается надеяться, что польские партнеры все же примут это к сведению и изменят тактику и риторику по отношению к Украине и украинцам. И даже возьмут с этого пример относительно польских формаций, которые совершали преступления против украинцев в годы войны.

Визит президента Дуды может стать хорошей возможностью и моментом не только для подтверждения общности взглядов Украины и Польши на проблемы безопасности, но и для создания равноправного и беспристрастного исторического диалога.