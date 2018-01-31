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В Ивано-Франковской области сегодня началось рассмотрение дела блогера и журналиста Руслана Коцабы, который был задержан в 2015 году, а затем оправдан.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на Апелляционный суд Ивано-Франковской области.

«Сегодня Богородчанский районный суд начинает рассмотрение дела Руслана Коцабы с начала. Решение о пересмотре дела принял Высший специализированный суд Украины, отменив решение Апелляционного суда Ивано-Франковской области, который освободил Коцабу в зале суда. В Ивано-Франковском городском суде не смогли собрать коллегию судей проверить дело Коцабы. Поэтому его направили на рассмотрение в Богородчанский суд», - отметили в пресс-службе Апелляционного суда области.

Сам Коцаба не исключает, что его снова могут арестовать.

«А если сегодня меня на судилище еще и под стражу возьмут, то вообще в жизни очередная черная полоса начнется ...», - написал он в Facebook.

Напомним, журналиста Руслана Коцабу задержали в феврале 2015 после того, как он распространил обращение об отказе от мобилизации. Его обвиняли по ч.1 ст.111 (Государственная измена) и ч.1 ст.114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) УК Украины.

Апелляционный суд Ивано-Франковской области 14 июля 2016 года снял с Коцабы обвинение в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины и отменил приговор Ивано-Франковского городского суда – 3,5 года заключения. Его освободили из-под стражи в зале суда.
ForUm

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