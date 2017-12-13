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Комитет парламента Канады по вопросам обороны рекомендует предоставить Украине летальное оружие, чтобы повысить возможности украинской армии в противостоянии с Россией. Об этом говорится в соответствующем документе комитета под названием «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта».

Отмечается, что Канада должна поддержать предложение о миротворческой миссии ООН в регионе Донбасса, сообщает РБК-Украина.

Также предлагается ввести безвизовый режим для украинцев. «Решение Канады об оказании поддержки Украине отражает давние отношения, объединяющие две страны», - говорится в документе.

Рекомендации комитета не являются обязательными для выполнения правительством.

Напомним, 12 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусмотрено выделение 350 млн долларов для оказания помощи Украине.
ForUm

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