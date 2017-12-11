Второй месяц подряд в Украине на ТЭС наблюдается уменьшение потребления угля антрацитовой группы на 300 тысяч тонн, сообщили ForUm’у в пресс-служба вице-премьера Владимира Кистиона.

Такие темпы позволяют выйти на годовые объемы использования антрацита Украины в 5 млн тонн, что почти вполовину меньше прошлогодних.

По словам Кистиона, если в ноябре прошлого года Украина потребляла 806 тыс. тонн угля марки «А», то уже в этом году в этом же месяце – 532 тыс. тонн.

«Если мы раньше в год потребляли более 9 млн тонн угля марки «А», то уже по итогам этого года это будет около 5 млн тонн. Это стало возможным благодаря задействованным правительством мерам по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу», - отметил вице-премьер-министр.

Он добавил, что стратегической задачей следующего года является наращивание собственной добычи угля газовой группы.

«На прошлой неделе правительство создало Национальную угольную компанию, в которую вошло более тридцати государственных шахт. Следующий шаг – назначение менеджмента, который должен определиться, какие шахты перспективные, а в какие надо вкладывать финансовый ресурс для их модернизации. Запустив этот процесс, мы можем сократить расходы на содержание убыточных шахт в сумме 1,5 миллиарда гривен в год. Это и есть средства для модернизации угольных предприятий с целью наращивания добычи украинского угля марки «Г», - резюмировал Кистион.

Напомним, по итогам октября 2017 года, по сравнению с октябрем 2016 года, потребление угля антрацитовой группы в Украине также уменьшилось на 30% - на 300 тыс. тонн.