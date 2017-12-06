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Кабинет Министров создал государственное предприятие «Национальная угольная компания». Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Данный документ принят с доработкой и учетом замечаний Министерства экономики и Министерства финансов, сообщают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, создание данного госпредприятия позволит оптимизировать структуру угледобывающих предприятий путем создания единого юридического лица, сконцентрировать трудовые и материальные ресурсы и достичь наивысшей эффективности шахт.

Всего в «Национальную угольную компанию» войдут 19 государственных предприятий, которые в своем составе имеют 33 государственные шахты.

В частности, в состав ГП «Национальная угольная компания» войдут: ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», ГП «Шахта им. Сургая», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецкуголь», ГП «Мирноградуголь», ГП «Первомайскуголь», ГП «Волыньуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Нововолынский ремонтно-механический завод», ГП «Донгипроуглемаш», ГП «Южгипрошахт», ГП «Днепрогипрошахт», ГП «Государственный научно-исследовательский институт организации и механизации шахтного строительства».

Также в состав «Национальной угольной компании» войдут: ГП «НТЦ Углеинновация», ГП «Укрниипроект», ГП «Дирекция по строительству объектов», ГП «Предпусковая дирекция шахты №10 «Нововолынская», ГП «Укршахтгидрозащита», ГП «Объединенная компания «Укруглереструктуризация».

В мае Кабмин принял распоряжение, в котором сообщается о намерениях объединить все государственные угледобывающие шахты в новосозданное государственное предприятие «Национальная угольная компания».

Также в мае президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится мораторий на банкротство государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2019 года.

Согласно законопроекту о государственном бюджете на 2018, Кабинет Министров не планирует выделять деньги на государственную поддержку угледобывающих предприятий.
ForUm

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