Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО Южтранс (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании Донбассэнерго. Об этом говорится в приказе МЭРТ от 30 октября №1583.

Санкции вводятся на основании запроса Службы безопасности и вступят в силу через 40 дней. «За действия, которые могут навредить национальной экономической безопасности», - говорится в обосновании приказа. Южтрансу будет запрещено осуществлять внешнеэкономическую деятельность с хозяйствующими субъектами в Украине, сообщает LIGA.net.

ООО Южтранс входит в Южную угольную компанию, которая владеет добывающими активами в Ростовской области (шахтоуправление Садкинское). Южтранс является одним крупнейших поставщиков угля сорта АШ из России. Этот уголь сжигается на тепловых электростанциях. Также компания поставляет антрацит для потребностей металлургических и других промышленных предприятий в Украине (уголь АМ, АО и другой).

С мая по 22 октября этого года Южтранс, по данным РЖД поставила для Донбассэнерго более 100 тыс. антрацита.

Это третий показатель среди поставщиков энергетического угля в Украину после группы ДТЭК (шахтоуправление Обуховская) и холдинга ВостокУголь (Печорская угольная компания).