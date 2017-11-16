По итогам октября 2017 года, по сравнению с октябрем 2016 года, потребление угля антрацитовой группы в Украине уменьшилось на 30% - на 300 тыс. тонн. Об этом в ходе совещания по урегулированию проблемных вопросов в энергетической системе Украины заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщили ForUm’у в пресс-службе чиновника.

Он отметил, что 100 тыс. тонн сэкономлено за счет теплого октября, 200 тыс. тонн - благодаря переходу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу.

По убеждению вице-премьера, в следующем году потребность в антраците будет еще меньшей, ведь сейчас активно реализуются мероприятия по уменьшению использования угля дефицитной антрацитной группы.

«На газовой группе угля уже работают две станции Змиевской ТЭС до конца ноября 2017 будут переведены два энергоблока мощностью 150 МВт Приднепровской ТЭС. В планах на 2018 год - два энергоблока Приднепровской ТЭС, два Криворожской ТЭС, два Змиевской ТЭС и один Трипольской ТЭС. Поэтому в следующем году потребность в антраците существенно уменьшится», - подчеркнул Кистион.

Он добавил, что стратегической задачей следующего года является наращивание собственной добычи угля газовой группы.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО.