Во вторник, 12 декабря, в Украине ожидается значительное потепление, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра по всей Украине ожидается кратковременная передышка от дождей, снегов и других нужных сельскому хозяйству осадков. Потому что пока не было сильных морозов, вода поит почву, проникает вглубь и земля не промерзает», - написала она в Facebook.

В Украине завтра без осадков. Потеплеет существенно. Во вторник в течение дня ожидается + 5 – + 11 градусов, на юге и западе + 7 – + 14 градусов.

В Киеве завтра сухо, тепло и ветрено. В течение дня + 5 – + 8 градусов.

В дальнейшем - опять чередование дождей, снегов и скачки температуры с парашютом.

Кутайте шеи и носите с собой одноразовые носовые платочки.