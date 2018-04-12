В течение 2017 года в Украину из Российской Федерации было импортировано 2,66 млн тонн антрацита, что составляет 78,6% от всего импорта. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Госвнешинформ».

Импорт антрацита в Украине в 2017 году составил 3,38 млн тонн, что больше чем в три раза превышает показатель 2016-го (933,4 тыс. тонн). В 2017 году 99,6% всего антрацита импортировано в Украину по «косвенным» контрактам (в 2016-м эта цифра составляла 99,8%).

«В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% - через посредников. Усредненная расчетная цена антрацита, что завозился в Украину из РФ по «косвенным» контрактам, в 2017 году составила 99,3 USD/ т, а напрямую из РФ завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчетной цене 165,7 USD/т. В основном импорт антрацита из России в 2017 году происходил через такие страны как Швейцария (1,50 млн тонн по среднерасчетной цене около 100,4 USD/т) и Великобритания (523,4 тыс. тонн по среднерасчетной цене 102,6 USD/т)», - отмечают эксперты отдела исследований рынков нефтепродуктов и промышленно-сырьевых ресурсов «Госвнешинформа».

Из ЮАР в Украину в 2017 году импортировали 714,1 тыс. тонн антрацита (21,2% всего импорта) по среднерасчетной цене 92,1 USD/т (импорт осуществлялся через Швейцарию).

Средние расчетные цены при импорте антрацита в Украине в 2017 году по «прямым» контрактам составили около 165 USD/т (170 USD/т в 2016 году), а по «косвенным» - 98,0 USD/т (73 USD/т в 2016 году). При этом дельта между ценами «прямых» и «косвенных» импортных контрактов составила 67 USD/т в 2017 году и 97 USD/т - в 2016-м. Возможно, эта разница вызвана качественными характеристиками угля или другими факторами.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января 2017 года, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году.