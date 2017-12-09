Мать погибшей в ДТП с авто Петр Дыминского Натальи Трилы Мария заявила о полном возмещении убытков, причиненных дорожно-транспортным происшествием.

Заявление женщины, адресованное следователю, а также прокурору в соответствующем уголовном производстве, опубликовал в Facebook адвокат охранника Дыминского Андрея Борща Виктор Василюк.

По мнению адвоката, таким образом удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в резонансном ДТП.

«Убытки, вызванные дорожно-транспортным происшествием, которое имело место 18 августа 2017 с участием Трилы, возмещены полностью», - говорится в заявлении.

«Материальных претензий в связи с указанным дорожно-транспортным происшествием не имею, что свидетельствую своей подписью», - подчеркнула мать погибшей.

Кроме того, она отметила об отзыве доверенностей, выданных третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно вышеуказанного ДТП.

Как сообщал ForUm, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена. 5 сентября Апелляционный суд Львовской области изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос, и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК из подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.