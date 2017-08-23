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Бизнесмен Петр Дыминский не явился на допрос в полицию на 10:00 среды, 23 августа, по делу о смертельном ДТП на Львовщине.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на члена коллегии МВД Антона Геращенко.

«Он не прибыл на допрос, который был запланирован на 10 утра сегодня», - отметил Геращенко.

Он добавил, что Диминскому вручили две повестки на допрос, вторая – на пятницу.

На вопрос, что будет делать полиция, если Дыминский второй раз не явится на допрос, Геращенко ответил:

«Тогда будет решение следователя о приводе на допрос», - сказал он, уточнив, что в таком случае следователь сможет применить силу в рамках закона.

Как сообщалось, полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю.

 
ForUm

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