Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что украинские заробитчаны вносят значимый вклад в экономику Польши. Об этом он сказал в эфире 112 Украина, комментируя заявление польского премьера Матеуша Моравецкого относительно большого количества украинских беженцев в Польше.
Климкин отметил, что украинцы спасают польскую экономику.
«Мы (украинцы, - ред.) реально спасаем польскую экономику, поскольку украинцы там работают. Я знаю случаи, когда украинцам предлагают большую зарплату, поскольку они более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают».
Также глава украинского МИД отметил, что, по оценкам ведомства, сейчас в Польше находится около 1 млн украинцев.
«МИД оценивает, что почти 1 млн украинцев в Польше. Так кто кого спасает? В данном смысле мы спасаем польскую экономику. Но с нашими польскими друзьями мы всегда будем разговаривать как с друзьями по всем вопросам, включая вопрос нашей исторической памяти», - добавил Климкин.
Напомним, новый премьер Польши Матеуш Моравецкий в первый день утверждения на посту главы кабинета министров заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события, как «геноцид на Волыни», забывать нельзя.
Он также заявил, что Польша, «принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза».
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