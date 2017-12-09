Генпрокурора Юрия Луценко нет в доме, под которым активисты проводят акцию «Одеяло для генпрокурора». Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Генпрокурор на совещании по обмену военнопленными, которые содержатся уже много месяцев в застенках ОРДЛО. И здесь держим кулачки за наших ребят. А здоровые, в расцвете сил «грантоактивисты» с клетчатой ​​одеялом направляются к дому, где проживает Юрий Луценко, чтобы установить флагшток с той же одеялом», - написала она в Facebook.

Ранее сам Луценко в соцсетях советовал активистам не ехать в его дом, а встречать в аэропорту руководство НАБУ и САП.

Ранее активисты «Автомайдана» и «Центра противодействия коррупции» прибыли на автомобилях под дом Луценко с акцией «Одеяло для генпрокурора». Около 200 автомобилей двинулись колонной от парка имени Пушкина на Проспекте победы в село Стоянка под Киевом. Организаторы заявили, что хотят во Всемирный день борьбы с коррупцией 9 декабря установить перед домом Луценко «клановый флаг коррупционеров – клетчатое одеяло на флагштоке».

Неподалеку от дома Луценко выстроились правоохранители. Информации о правонарушениях нет.