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При расследовании ДТП с участием автомобиля бизнесмена Петра Дыминского, в результате которого погибла 31-летняя Наталья Трила, будет проведена экспертиза следов биологических материалов, которые остались на раскрывшейся в момент столкновения подушке безопасности Mercedes. Об этом сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Экспертиза будет проведена в Научно-исследовательском экспертно-криминалистическим центре МВД в Киеве силами лучших украинских экспертов.

По оставшимся на материале подушке следам от соприкосновения лица водителя будет установлена формула его ДНК», - написал он в Facebook.

Затем ДНК лица, находившегося в момент столкновения за рулем Mercedes будет сравнено с ДНК 43-летнего охранника Дыминского, который заявил, что за рулем в момент столкновения было именно он.

«Если ДНК не совпадут, - то будет очевидно, что за рулем машины был не охранник, а кто-то другой», - заявил Геращенко.

Также он порекомендовал Дыминскому предоставить следствию возможность взять у себя пробу ДНК, чтобы ускорить процедуру установления реального виновника смертельной аварии.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.
ForUm

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