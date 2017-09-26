Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия раскритиковали новую редакцию закона «Об образовании».

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел в ответе на запрос Українських Новин.

«Реакцию относительно принятого 5 сентября 2017 г. Верховной Радой закона «Об образовании» на разном уровне выразили такие страны как Польша, Румыния, Венгрия, Молдова, Болгария и Россия. Отдельным совместным письмом к министру иностранных дел Павлу Климкину обратились министры иностранных дел Греции, Болгарии, Венгрии и Румынии с просьбой принять меры с целью недопущения ограничения прав национальных меньшинств в Украине», - сказано в нем.

Вместе с тем, МИД отмечает, что по состоянию на дату запроса представители международных организаций официально не высказывались относительно данного вопроса.

Как сообщал ForUm, 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.

Руководитель Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече из-за нового закона Украины об образовании.

Гриневич заявляла, что согласованы встречи с министрами Венгрии и Румынии, при этом встреча с министром образования Румынии состоится уже в эту среду, 27 сентября.

Сегодня, 26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.