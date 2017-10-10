Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он заявил в Ужгороде во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей, сообщает Радио Свобода.

Из-за этого, сказал министр, он планирует инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза в Люксембурге просмотр этого соглашения с Украиной.

Сийярто также утверждал, что этот закон создает худшую ситуацию в образовании для венгров и представителей других нацменьшинств в Украине, чем во времена СССР.

После обсуждения положения вещей с руководителями венгерского нацменьшинства политик заявил, что стороны пришли к однозначному выводу о том, что действующий закон об образовании делает невозможной деятельность венгерских школ и отбирает уже добытое право учиться на родном языке учащимся средних и старших классов. Этим самым Украина нарушает все ранее взятые на себя международные обязательства, утверждал министр.

«Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам», - предупредил венгерский политик.

Единственным средством влияния на Украину Сийярто считает увеличение международного давления на Киев.

Министр выразил удовлетворение разговором с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем, который выступил в защиту прав венгров Закарпатья, составляющих 12 процентов населения области.

9 октября посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в интервью венгерскому изданию hvg.hu подчеркнула, что новый закон Украины «Об образовании» не означает ассимиляцию венгерского меньшинства.

«Закон не имеет целью сделать невозможным существование школ, ведущих преподавание на языках меньшинств. Обучение на венгерском языке останется и на уровне средней школы, но одновременно будет усовершенствовано преподавание украинского языка как государственного. Это означает, что, согласно принципу постепенности, часть учебных предметов будет преподаваться на украинском языке, пропорции чего будет определять другой закон, закон о среднем образовании, и образовательные программы. Кроме того, школы также смогут выбрать нижнюю или верхнюю границу с рамочных пропорций, определенных этими учебными программами. Этот закон должен обеспечить равные возможности для всех, кто желает продолжить обучение в вузах, что невозможно без знания государственного языка», - пояснила Непоп.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы к дальнейшим переговорам как с лидерами нацменьшинств, так и с нашими иностранными партнерами. Мы уверены, что положениями этого закона мы не нарушили ни наше национальное законодательство, ни международное право и взятые на себя международные обязательства. Вот почему мы направили закон в Совет Европы для получения заключения экспертов, и мы в дальнейшем примем во внимание выводы при имплементации закона», - заверила посол.

«Мы должны подняться над эмоциональными проявлениями, чтобы смочь снять напряжение ситуации. Мы – сторонники конструктивных и уравновешенных переговоров. И мы придерживаемся этой позиции», - добавила посол.

Она сообщила, что 12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибудет в Будапешт, а 19 октября министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога ждут в Киеве.

«Мы верим в успех переговоров и в то, что сможем развеять все ложные представления о законе. Наша позиция неизменна: Венгрия является стратегическим партнером Украины, союзником и дружественной страной! Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку друг друга», - заявила посол Украины.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

В Киеве заявления венгерских представителей назвали истеричными. Как дипломатический демарш из Будапешта в Киев на консультации отозвали посла Украины Любовь Непоп.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваютреформу образования в Украине.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно украинского закона.