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Правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

Министр также отметил, что закон был официально направлен именно сегодня, поскольку 28 сентября он вступил в силу, а также был завершен его перевод, сообщает УНИАН.

«...Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич передаст этот закон уже официально, когда будет на следующей неделе вести консультации с Советом Европы», - отметил Климкин.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.
ForUm

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