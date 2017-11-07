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Венгрия, блокируя европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, тем самым ограничивает права национальных меньшинств.

Это подчеркнула вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам встречи совместно с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич с послами стран-членов при Совете ЕС во вторник в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Мы объяснили свою готовность к диалогу и наше неприятие любых ультимативных заявлений со стороны Венгрии. Она, предлагая блокировать европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, тем самым ограничивает права венгерского меньшинства в Украине», - подчеркнула украинский вице-премьер.

Ведь, как отметила она, Украина движется в направлении своей европейской и евроатлантической интеграции всей страной, со всеми гражданами, со всеми меньшинствами.

Вице-премьер подчеркнула, что закон об образовании является рамочным законодательством, а в последующих подзаконных актах будет проработан план его имплементации.

«И мы убеждены, что в рамках этих планов имплементации мы сможем отразить все те договоренности, на которые мы уже вышли с нашими партнерами из Польши, из Болгарии, на которые, надеемся, мы выйдем с румынской стороной», - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 19 октября Украина и Венгрия договорились об имплементации языковых норм закона «Об образовании».

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.  

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.
ForUm

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