Заключение Венецианской комиссии Совета Европы относительно украинского закона «Об образовании» будет готово к декабрьской сессии. Об этом УНИАН сообщили в секретариате ВК.

«Заключение готовится к декабрьской сессии Венецианской комиссии», - сообщили в секретариате.

Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

В Киеве заявления венгерских представителей назвали истеричными. Как дипломатический демарш из Будапешта в Киев на консультации отозвали посла Украины Любовь Непоп.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваютреформу образования в Украине.

5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно украинского закона.