Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Венгрии со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, передают Українські Новини.

«Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв комиссии «НАТО – Украина» в декабре», - сказал Сийярто.

Он добавил, что не может согласиться с ситуацией, когда, по мнению Сийярто, закон отбирает предварительно полученные права нацменьшинств.

По его словам, Венгрию также беспокоит намерение депутатов Верховной Рады рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве, которые могут «угрожать закарпатской венгерской общине».

Министр отметил, что пока нет возможности как-то обойти венгерское вето, поскольку созыв комиссии «НАТО – Украина» нуждается единогласном голосовании.

Напомним, 19 октября Украина и Венгрия договорились об имплементации языковых норм закона «Об образовании».

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.