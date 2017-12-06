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Следствие значительно продвинулось в деле о покушении на убийство нардепа Игоря Мосийчука, которое произошло 25 октября в Киеве.

Об этом заявил председатель СБ Украины Василий Грицак во время выступления в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Что касается дела Мосийчука, или покушения на народного депутата Мосийчука, то мы расследуем эти материалы и у нас есть значительные продвижения по этому делу», - сказал он.

Грицак отметил, что доложит по этой теме, когда мы будем иметь в руках того, кого мы считаем на сегодняшний день исполнителем или заказчиком».

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Народный депутат считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.
ForUm

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