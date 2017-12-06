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Сотрудников Карпатского биосферного заповедника, подозреваемых в незаконной охоте, уволили с работы, сообщает пресс-служба Минэкологии.

3 ноября 2017 на территории Карпатского биосферного заповедника был выявлен факт незаконной охоты, в том числе найдены останки оленя благородного и мясо медведя бурого, а также найдены орудия охоты.

«Вред, причиненный в результате незаконной охоты на оленя благородного, был оценен в 16500 гривен. Однако сейчас идет экспертиза останков и в случае подтверждения факта незаконной охоты на медведя бурого размер причиненного вреда будет рассчитан дополнительно», - говорится в сообщении.

Особенностью ситуации стало то, что в незаконной охоте под подозрением оказались работники службы государственной охраны Карпатского биосферного заповедника, а именно инспектор ПЗФ I категории М. Шемот и мастер по охране природы этого же отделения В. Сухан.

По факту незаконной охоты правоохранительными органами открыто уголовное производство и проведено служебное расследование в Карпатском биосферном заповеднике. На время его проведения пяти работников заповедника отстранены от работы.

Кроме того, по результатам вышеупомянутого служебного расследования двух работников заповедника, подозреваемых в незаконной охоте, уволили с работы за ненадлежащее исполнение традиций своих должностных обязанностей, еще трем объявлены выговоры.

Материалы служебного расследования переданы в правоохранительные органы для приобщения к материалам уголовного производства.
ForUm

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