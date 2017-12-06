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Во время рабочей поездки во Львовскую область Президент Петр Порошенко передал воинам Вооруженных сил Украины сертификаты на 40 единиц медицинских машин «Хаммер». Об этом ForUm’у  сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Все сорок автомобилей разъедутся сразу отсюда по боевым бригадам в зоне проведения АТО и с первого дня будут работать на украинскую армию», - отметил Порошенко. Он поблагодарил присутствующего на мероприятии исполнительного вице-президента компании AM General по вопросам международных оборонных программ Лоуренса Платта за ​​этот важный для воинов вклад.

Глава государства рассказал, что с помощью США создан уникальный центр имитационного моделирования: благодаря современному программному обеспечению на компьютерных тренажерах моделируются боевые действия, отрабатываются как действия отдельного военнослужащего, так и штабные процедуры уровня батальон-бригада.

Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что с первого дня независимости Украины и в течение последних лет, после вызванной Россией агрессией, Соединенные Штаты поддерживают Украину в защите ее суверенитета.

Она отметила, что сегодня официально передаются 40 современных автомобилей, оборудованных для медицинской помощи, что позволит повысить уровень реагирования и готовности.

Президент осмотрел оборудование одного из автомобилей.

В течение 2016-2017 годов США передали Вооруженным силам Украины 45 медицинских «Хаммеров». Автомобиль может перевозить до четырех раненых на носилках или до шести сидящих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шестерых больных.
ForUm

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