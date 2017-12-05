Глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов допускает исключение из фракции народных депутатов, которые фигурировали в заявлении генпрокурора Юрия Луценко о возможной причастности к побегу Михаила Саакашвили из-под стражи.

Об этом Герасимов сказал журналистам, сообщает Укринформ.

«Если они признают свою ошибку, мы готовы признавать и дальше, что они являются членами нашей фракции. Если они этой ошибки не признают, то я обязательно соберу фракцию уже на этой неделе и мы будем советоваться с коллегами и принимать соответствующее решение», - подчеркнул глава фракции.

Вместе с тем, он отметил, что у депутатов есть право на ошибку из-за неосведомленности с настоящей деятельностью Саакашвили.

«Мы признаем право на ошибку, поэтому я искренне обращаюсь к тем народным депутатам, которые сегодня упоминались, возможно они ошиблись, возможно они не знали, кто такой Саакашвили, и возможно они получали деньги Курченко и не знали, что это деньги Курченко-Януковича. Ну, всякое бывает, вы знаете», - подчеркнул Герасимов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко во вторник сообщил, что правоохранительные органы проверят возможную причастность народных депутатов, в частности Мустафы Найема, Сергея Лещенко, Светланы Залищук, Юрия Деревянко к бегству Саакашвили из-под стражи.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Саакашвили.