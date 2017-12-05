также в разделеМир
В Йемене убили бывшего президента 35
США частично возобновят выдачу виз россиянам 33
Испанский суд освободил под залог шестерых каталонских экс-министров 23
Половина британцев высказалась за новый референдум о Brexit 31
США и Южная Корея начали самые масштабные военные учения 35
В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу людей 226
Сегодня жители Земли смогут наблюдать суперлуние 59
Премьер Испании: Сепаратистскому процессу в Каталонии пришел конец 49
ЕС исключил из списка санкций российское ракетное топливо 54
Reuters: США и РФ вели переговоры о снятии санкций после победы Трампа 173
Император Японии отречется от престола в апреле 2019 36
Керимова во Франции подозревают в неуплате €400 миллионов налогов 33
Аргентина прекращает поиски 44 членов экипажа пропавшей подлодки 35
Манафорт может выйти под залог 25
Белый Дом: Тиллерсон остается госсекретарем США 38
СМИ: Белый дом готовит отставку Тиллерсона 52
В США обещают не допустить строительства «Северного потока-2» 101
Дания запретила прохождение «Северного потока-2» по своей территории 60

Министры финансов стран Евросоюза во вторник опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны.

В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея.

«Мы на уровне ЕС приняли список стран, правительства которых делают недостаточно для борьбы с уходом от налогов», - цитирует агентство Рейтер министра финансов Франции Брюно ле Мэра, сообщает Би-би-си.

По словам министра, оказавшиеся в списке страны могут потерять доступ к фондам Евросоюза. Против них будут введены и другие меры: какие именно, в ЕС решат в течение нескольких недель.

Также опубликован «серый список» из 47 стран, налоговые правила которых не соответствуют стандартам ЕС, но вскоре должны быть пересмотрены.

Последние несколько лет международные группы, занимающиеся журналистскими расследованиями, публиковали данные об офшорных зонах, финансовыми услугами которых пользуются чиновники, знаменитости и бизнесмены из большинства стран мира.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги