Министры финансов стран Евросоюза во вторник опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны.

В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея.

«Мы на уровне ЕС приняли список стран, правительства которых делают недостаточно для борьбы с уходом от налогов», - цитирует агентство Рейтер министра финансов Франции Брюно ле Мэра, сообщает Би-би-си.

По словам министра, оказавшиеся в списке страны могут потерять доступ к фондам Евросоюза. Против них будут введены и другие меры: какие именно, в ЕС решат в течение нескольких недель.

Также опубликован «серый список» из 47 стран, налоговые правила которых не соответствуют стандартам ЕС, но вскоре должны быть пересмотрены.

Последние несколько лет международные группы, занимающиеся журналистскими расследованиями, публиковали данные об офшорных зонах, финансовыми услугами которых пользуются чиновники, знаменитости и бизнесмены из большинства стран мира.