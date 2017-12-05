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Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что сведения внесены в Единый реестр по ч. 2 ст. 343 УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В прокуратуре отмечают, что в ходе досудебного следствия и по результатам

анализа видеозаписей будут установлены те, кто препятствовал правоохранителям и будет дана правовая оценка, сообщает «Украинская правда».

Пока в прокуратуре воздерживаются от обнародования фамилий народных депутатов, отмечая, что стоит дождаться окончания следствия.

Ранее во время обысков СБУ 5 декабря на улице Костельной журналисты виделинародных депутатов Виктора Чумака, Юрия Деревянко, Сергея Лещенко,Светлану Залищук, Юрия Левченко. Был ли кто-то из них рядом с авто сСаакашвили, УП неизвестно.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.
ForUm

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